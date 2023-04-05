شكرا لقرائتكم استئناف الرحلات الجوية بين جدة وأربيل لخدمة المعتمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بدأ استئناف الرحلات الجوية بين مدينة جدة وأربيل العراقية، صباح اليوم الأربعاء، والتي ستسهم في تقديم العديد من التسهيلات للمعتمرين والمسافرين إلى المملكة.

ونشرت ” قناة الإخبارية” لقطات تظهر وصول طائرة تابعة للناقل الجوي السعودي قادمة من مدينة جدة إلى مطار أربيل بشمال العراق.

رحلتان أسبوعيًا

وبحسب مراسل “الإخبارية” فراس الدليمي، فإن الرحلات الجوية لن تقتصر فقط على الحج والعمرة، وإنما سيتم تسيير رحلتين في الأسبوع بشكل منتظم، وسط توقعات بزيادة هذه الرحلات في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يستأنف الناقل السعودي الرحلات بين مطاري بغداد وجدة بعد اكتمال الإجراءات اللازمة، فيما سيستقبل مطار الملك عبد العزيز الدولي أولى الرحلات المباشرة من أربيل، وستكون على متن الطائرة مجموعة من المعتمرين القادمين من العراق.