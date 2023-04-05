شكرا لقرائتكم تركي الفيصل: الملك عبدالعزيز أجبر بريطانيا على إرسال مبعوثين لدراسة شخصيته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق تركي الفيصل: إن الملك عبدالعزيز أجبر بريطانيا على إرسال مبعوثين لدراسة شخصية المؤسس.

وأضاف خلال تصريحات لقناة الإخبارية، أن بريطانيا أرسلت مبعوثين لدراسة شخصية الملك عبدالعزيز، وذلك بسبب دهائه وفرض هيمنته على تلك الدول العظمى، بالرغم من قلة الإمكانيات.

وتابع: إن ذلك كان أشبه بـ المعجزة، أن يستطيع أن يفرض نفسه على هاتين الدولتين العظميين.