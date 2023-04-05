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تركي الفيصل: الملك عبدالعزيز أجبر بريطانيا على إرسال مبعوثين لدراسة شخصيته

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الرياض - محمد الوسيري - قال رئيس الاستخبارات الأسبق تركي الفيصل: إن الملك عبدالعزيز أجبر بريطانيا على إرسال مبعوثين لدراسة شخصية المؤسس.

وأضاف خلال تصريحات لقناة الإخبارية، أن بريطانيا أرسلت مبعوثين لدراسة شخصية الملك عبدالعزيز، وذلك بسبب دهائه وفرض هيمنته على تلك الدول العظمى، بالرغم من قلة الإمكانيات.

وتابع: إن ذلك كان أشبه بـ المعجزة، أن يستطيع أن يفرض نفسه على هاتين الدولتين العظميين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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