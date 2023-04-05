شكرا لقرائتكم توقعات بـ استمرار تساقط الأمطار وحبات البرد لـ أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، بدء حالة ممطرة على المملكة بداية من اليوم الأربعاء، على أن تستمر لعدة أيام، موضحًا أنها الحالة السادسة عشرة منذ دخول موسم الأمطار للعام 1444هـ.

وقال الحصيني عبر موقع تويتر: إنه من المتوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة متفاوتة من مكان إلى آخر، إضافة إلى حبات برد على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان وجنوب المدينة وغرب نجران.

ارتفاع تدريجي في الحرارة

وأوضح أنه من المتوقع أن يطرأ ارتفاع تدريجي في الحرارة على معظم المناطق، لتكون من معتدلة إلى تميل للحرارة نهارًا، ومن باردة إلى تميل للبرودة فجرًا.