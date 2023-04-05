السعودية اليوم / أكثر من 499 ألف مستفيداً من خدمات العيادات بالمراكز الصحية بمحايل خلال السعودية اليوم 2022م



أبهـا 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

قدّمت العيادات العامة بالمراكز الصحية بقطاع محايل خلال العام الماضي 2022م خدماتها لأكثر من 499 ألف مستفيدٍ ومستفيدة.

وبيّنت صحة عسير أن المستفيدين من العيادات الاستشارية خلال الفترة نفسها بلغ عددهم 24211 مستفيداً ، وتقديم خدمات الأسنان لـ 63212 حالة، وبلغ عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت بتلك المراكز 76523 فحصاً، كما بلغ عدد زيارات مرضى السكري 30332 زيارة، وعدد زيارات مرضى الربو 8380 زيارة، فيما بلغ عدد المسجلين بطبيب لكل أسرة 91350 مستفيد، وعدد المستفيدين من زيارات ارتفاع ضغط الدم بلغ 24987 زيارة ، إلى جانب زيارات رعاية الأمومة والتي بلغت 8900 زيارة، وزيارات رعاية الطفولة 42788 زيارة.

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09:34ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.