السعودية اليوم / أكثر من ١٠٠ ألف مستفيد من برنامج ضغط الدم بصحة عسير خلال العام الماضي



أبهـا 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

قدّم برنامج الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، في مسار ارتفاع ضغط الدم عبر الكشف الصحي، من خلال المراكز الصحية بمنطقة عسير خلال العام الماضي 2020م خدماته لأكثر من ١٠٤ آلاف مستفيدٍ ومستفيدة.

وأوضحت صحة عسير أن الحالات المكتشفة عن طريق حملات الكشف الصحي المبكر بلغت (1730) حالة ارتفاع ضغط الدم، فيما نفّذ البرنامج (38) ورشة عمل استفاد منها (422) من الأطباء والتمريض، إلى جانب القيام بعمل (42) جولة إشرافية لمتابعة سير عمل البرنامج.

ويهدف البرنامج إلى الكشف المبكر للحالات حسب الإرشادات الطبية المتبعة، وتدريب العاملين بالميدان على البرنامج، وتحسين جودة الخدمات الصحية، ورفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي لدى المرضى المصابين وأسرهم في التحكم بأمراض القلب والأوعية الدموية ومضاعفاته.

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09:16ت م

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