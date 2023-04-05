السعودية اليوم / زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب قبالة سواحل بنما



بنما 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 6,3 درجة على مقياس ريختر، الليلة الماضية، قبالة سواحل بنما على المحيط الهادئ، دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال كان سطحيا نسبيا ووقع على عمق 13 كيلومترا.

من جهتها، أعلنت وكالة الحماية المدنية في بنما، أن قوة الزلزال بلغت 6,7 درجات وضرب على بعد 72 كيلومترا من الساحل، حيث شعر به معظم سكان الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

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09:11ت م

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