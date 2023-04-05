السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل نحو 400 فلسطيني خلال اقتحامها للأقصى



القدس المحتلة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

أفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة الليلة الماضية وفجر اليوم نحو 400 فلسطيني.

وأوضحت الهيئة الفلسطينية أن من بين المعتقلين جرحى، أصيبوا خلال اقتحام قوات الاحتلال للأقصى، والتي أطلقت الرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع صوب المعتكفين، الذين تعرض عدد منهم للضرب بوحشية.

في السياق ذاته، تواصلت الإدانات الفلسطينية المنددة بالاعتداء الإسرائيلي الآثم على المعتكفين في باحات الأقصى، فقد دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه لتدخل دولي عاجل، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى.

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