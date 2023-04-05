شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من حارس مرمى اتحاد جدة عقد تحقيقه رقم قياسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام مارسيلو جروهي حارس مرمى اتحاد جدة، بالتعليق على سعادته بتحقيق رقم قياسي مع فريقه أمام ضمك في بطولة دوري روشن السعودي.

ونجح جروهي من المحافظة على نظافة شباكة، للمباراة الـ15 خلال هذا الموسم.

وتحدث جروهي في تصريحات لقنوات SSC السعودية الرياضية: فخور جدا بالرقم القياسي ( 15 كلين شيت)، وأنا لا ألعب بمفردي وهذامجهود الكل، وأبارك للجميع في الاتحاد، وبكل تأكيد هذا الرقم سيعطيني دفعة معنوية وسعيد به.

وتابع: بالنسبة لي هذا رقم رائع جدا وسعيد بتحقيقه، ولكن قبل أي شيء أود التأكيد على المجهود الجماعي لزملائي بالفريق، ودون هذاالعمل لم أكن لأحقق هذا الرقم، وذلك لأنني لا ألعب بمفردي بالفريق.

وأشار: صحيح أنه رقم خاص بي كحارس مرمى من حيث عدم تلقي الأهداف، ولكنه في نفس الوقت رقم قياسي للفريق وللمجموعة، وأودمشاركته معهم، ولازالت لدينا العديد من المباريات لنخوضها لنحقق المزيد لأن عدم تلقي الأهداف يقربنا تحقيق الفوز.

وأضاف: أهم شيء في المباريات المقبلة أن نتعامل معا على أنها نهائية.

وعن الموسم الماضي: لا زال أمامنا الكثير، تبقت لنا 8 مباريات ويجب أن يكون التركيز في أعلى مستوياته في المواجهات المتبقية.