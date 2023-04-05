السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء



الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، نجران، الجوف والحدود الشمالية. كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من الحدود الشمالية ( طريف) والجوف ( القريات).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية شرقية تتحول تدريجياً غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وشمالية الى شمالية شرقية تتحول تدريجياً جنوبية غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي والاوسط ومن متر الى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة،وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والاوسط ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي ,فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية تتحول تدريجياً شمالية شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية الى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.