قبضت الجهات الأمنية في جدة على مجموعة من الأشخاص قاموا بإعداد منزل شعبي كمقر لإدارة عمليات التسول باستغلال فئة الأطفال المعاقين حركيًّا للتسول أمام الجوامع والمحلات التجارية. وأسفرت الجهود الأمنية عن كشف هوياتهم والقبض عليهم، وتبين أنهم من الجنسية اليمنية من ذوي الإعاقة، وباستماع أقوالهم أقروا بامتهانهم التسول ذلك بالتخطيط المسبق، وقيامهم بتوزيع الأطفال واستخدامهم في استعطاف العامة للحصول على المال ومن ثم استحصالهم منهم. وجاري الاستدلالات الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



كانت هذه تفاصيل خبر جدة.. القبض على عصابة تستغل الأطفال المعاقين للتسول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.