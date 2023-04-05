تعليق الدراسة اليوم في بعض مدن ومحافظات المملكة بسبب الحالة المطرية

علقت إدارات التعليم في كل من عسير والباحة والطائف وسراة عبيدة ومحايل عسير وظهران الجنوب والنماص ورجال ألمع وبلقرن والبشائر والعرضيات وكذلك جامعات الملك خالد والطائف وبيشة في بالقرن والنماص، الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء وتحويلها "عن بعد" عبر منصة مدرستي . وجاء التعليق وفقا للتقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة المطرية المتوقعة على هذه المدن والمحافظات. يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداء من اليوم حتى الأحد المقبل.



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