السعودية اليوم / "رئاسة شؤون الحرمين" تقدم خدماتها النوعية لأكثر من 800 ألف مصلِ ومعتمر



مكة المكرمة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جُل إمكاناتها في سبيل تقديم العديد من خدماتها النوعية لقاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار وضيوف الرحمن، حيث بلغ قاصدو بيت الله العتيق يوم أمس الثلاثاء 818,000 مصلِ ومعتمر.

وتنوعت الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين عبر توزيع 53,760 عبوة زمزم والكتيبات والمطويات لـ 5600 مستفيد، وتقديم التوعية الرقمية لـ 90,000 مستفيد، إلى جانب 129,000 مستفيد من التوعية الميدانية، وتقديم الخدمات التطوعية لـ 205,931 مستفيداً، و 7,800 مستفيد من المعرض الرمضاني.

كما جرى تقديم خدمة التطويف لـ 5,584 مستفيداً، واستهلاك 130,000 لتر من المطهرات، واستخدام و 33,145 لترا في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 5,555 لترا من معقمات الأيدي، و 5,435 لترا من التعقيم بالروبوتات، و 5,345 لترا من التعقيم بالبايوكير، و 32,925 لترا في تعقيم الأسطح.

واشتملت نوعية الخدمات المقدمة في توزيع 1,235 سوارا بمعصم اليد للزائر الصغير، إلى جانب تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ 48,909 مستفيدين، و 4,246 مستفيداً من المواقع المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الإرشاد المكاني باللغات لـ 102,142 مستفيداً، وفرش 35.000 سجاد بالمسجد الحرام.

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