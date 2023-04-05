خادم الحرمين يتلقى رسالة من رئيس الإمارات

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تسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله بمقر الوزارة بالرياض، أمس، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
إلى ذلك هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية السنغال ماكي سال، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك سلمان في برقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية السنغال الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة إلى ياكوف ميلاتوفيتش بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجبل الأسود.
وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الجبل الأسود الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
من جهته بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية السنغال ماكي سال، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية السنغال الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة إلى ياكوف ميلاتوفيتش بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجبل الأسود.
وعبر ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الجبل الأسود الصديق المزيد من التقدم والرقي.
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