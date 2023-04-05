تعزيز مكانة السعودية كمركز مؤثر في صناعة الأفلام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسعى المملكة إلى تعزيز مكانتها كمركز مؤثر في إنتاج وصناعة الأفلام، وفقا للرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام المهندس عبدالله آل عياف، الذي أشار إلى النقلة النوعية والحراك الفني الكبير الذي تشهده المملكة في مجال صناعة الأفلام، في ظل الدعم الهائل الذي تحظى به الهيئة من القيادة، بهدف تنمية وتطوير القطاع وتشجيع المواهب الفنية.

وأضاف، بأن ملتقى النقد السينمائي في جدة سعى على مدار يومين، إلى تحفيز الحراك النقدي في المشهد السينمائي السعودي؛ لإثراء تجربة صناع الأفلام خلال نقل وتبادل الخبرات والتجارب العالمية والمراجعات النقدية في عالم السينما.

وختمت هيئة الأفلام أعمال الجولة الأولى من ملتقى النقد السينمائي، التي أقيمت بمحافظة جدة في بينالي الفنون الإسلامية، ومنطقة جدة التاريخية، تحت شعار «الروحانية في السينما»، بمشاركة نخبة من النقاد والأكاديميين وصناع السينما.

وشهد الملتقى الذي أقيم خلال المدة من 28 - 29 مارس الماضي، نقاشات متنوعة حول مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالروحانيات في السينما.

وشارك في الملتقى نقاد سينمائيون وأكاديميون من داخل المملكة وخارجها، منهم المخرج والسيناريست الأمريكي المعروف بول شريدر، وأستاذ السينما والإعلام الرقمي بجامعة بايلور في نيويورك جوزيف كيكاسولا.

مجريات الملتقى







تناول التجليات الروحانية المتنوعة في السرد السينمائي



تقديم عدد من أوراق البحث والندوات والحوارات



عروض سينمائية



استمرت 5 أيام متوالية



4 مدن سينتقل إليها الملتقى هذا العام