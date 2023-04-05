السعودية اليوم / سمو محافظ الطائف يثمن المبادرات الثقافية والتاريخية بجامعة الطائف



الطائف 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف في مكتبه اليوم ، رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري ومدير أكاديمية الشعر العربي الدكتور منصور الحارثي، ورئيس مركز تاريخ الطائف الدكتورة لطيفة العدواني.

واستمع خلال اللقاء إلى شرح عن المبادرات الثقافية عبر إثراء حياة الفرد والمجتمع الثقافية، وتشجيع المشهد الثقافي والتاريخي؛ التي تعمل عليها أكاديمية الشعر العربي، وعرض شمل عددًا من أعمال وخطط مركز تاريخ الطائف.

وثمن سموه لمثل هذه المبادرات التي تعمل عليها الجهات المختصة والمعنية في محافظة الطائف، التي تحفز على أثرها المجتمع المحلي؛ بالاهتمام في الثقافة الشعرية والأدبية والتاريخية وتشجيع حضورها، لما تكتنفه الطائف من تاريخ عريق ممتد الجذور منذ أمد بعيد.

من جانبه ثمَّن رئيس الجامعة لسمو محافظ الطائف اهتمامه ودعمه غير المحدود لجامعة الطائف، وما تقوم به من أعمال وأنشطة ثقافية وأدبية وتاريخية تعمل على رضى ذائقة المجتمع، من خلال أكاديمية الشعر العربي ومركز تاريخ الطائف.

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