السعودية اليوم / عشرات الإصابات في صفوف المصلين في اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى



القدس المحتلة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي وحالات اختناق، أمس، إثر اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي المصلى القبلي بالمسجد الأقصى وذلك لإخراج المعتكفين.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والغازية المسيلة للدموع صوب المعتكفين في المصلى القبلي بالأقصى، مما أدى إلى إصابة العشرات بالرصاص وحالات اختناق، فيما اعتدى جيش الاحتلال على المعتكفين من نساء ورجال خلال عملية الاقتحام.

وأوضح الهلال الأحمر أنه يواجه صعوبة في الدخول لإخلاء الجرحى من داخل المصلى القبلي في ظل التواجد المكثف لجيش الاحتلال في محيط الأقصى، وعلى بواباته، مؤكداً أنه أعلن حالة الاستنفار القصوى لطواقم الهلال الأحمر في ظل عمليات تصعيد الجيش المحتل في المسجد الأقصى.

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