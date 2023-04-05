السعودية اليوم / رئاسة المسجد النبوي تكثف جهودها في إرشاد الزائرين



المدينة المنورة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للحسبة جهودها خلال شهر رمضان المبارك، من خلال إرشاد الزائرين وتعليمهم هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - في تأدية الشعائر الدينية.

كما قامت الإدارة بإهداء الزوار، كتب ومطويات إرشادية, إضافة إلى نشر محتوى إثرائي عبر الشاشات الإلكترونية لاستثمار وسائل التقنية الحديثة في إيصال رسالة الحرمين الشريفين التوعوية للعالم.

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02:31ت م

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