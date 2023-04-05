السعودية اليوم / "واس" توثق الأجواء الرمضانية داخل الأحياء في طيبة الطيبة



المدينة المنورة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

تشهد طيبة الطيبة في ليالي شهر رمضان المبارك أجواء جميلة ونشاطات اجتماعية، يحرص سكانها على المشاركة فيها، والاستفادة من أوقاتهم وممارسة

ووثقت عدسة "واس" العديد من الصور من داخل الأحياء والساحات كيف يقضي أهالي وزوار المدينة المنورة أوقاتهم في هذا الشهر الكريم.

كما تحظى كرة القدم بشعبية كبيرة بين شرائح المجتمع، طيلة شهر رمضان من كل عام، فيتم إقامة الدورات الرمضانية وتقديم الجوائز للفائزين, بالإضافة إلى إقامة المسابقات للعديد من الألعاب

واتفق معظم من استطلعت "واس" آراءهم على أن لقاء الأصدقاء من أهم المكتسبات في هذه الفعاليات الشعبية، إلى جانب ممارسة الرياضة التي تضمن حفظ الصحة واللياقة البدنية للممارس، ومدى أهمية التنافس والفوز والخسارة، وأن هناك ارتباطًا كبيرًا بهذه الفعالية الرياضية في هذا الشهر الكريم، إذ وصل الحال ببعض محبي هذه اللعبة إلى مرحلة متقدمة جدًا فيما يتعلق بعشق ممارسة اللعبة في شهر الخير، إذ يمارسونها لعقدين من الزمان بصفة دائمة في كل رمضان من كل سنة، ويجدون فيها فرصة لاسترجاع ذكريات الماضي الجميل.

// انتهى //

02:11ت م

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المدينة المنورة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واستشهد طيبة الطيبة في ليالي شهر رمضان المبارك أجواء جميلة ونشاطات اجتماعية، يحرص سكانها على المشاركة فيها، والاستفادة من أوقاتهم وممارسة الرياضة والمشي بملاعب الأحياء، والتنزه مع الأصدقاء.ووثقت عدسة "واس" العديد من الصور من داخل الأحياء والساحات كيف يقضي أهالي وزوار المدينة المنورة أوقاتهم في هذا الشهر الكريم.كما تحظى كرة القدم بشعبية كبيرة بين شرائح المجتمع، طيلة شهر رمضان من كل عام، فيتم إقامة الدورات الرمضانية وتقديم الجوائز للفائزين, بالإضافة إلى إقامة المسابقات للعديد من الألعاب الرياضية بالأحياء السكنية.واتفق معظم من استطلعت "واس" آراءهم على أن لقاء الأصدقاء من أهم المكتسبات في هذه الفعاليات الشعبية، إلى جانب ممارسة الرياضة التي تضمن حفظ الصحة واللياقة البدنية للممارس، ومدى أهمية التنافس والفوز والخسارة، وأن هناك ارتباطًا كبيرًا بهذه الفعالية الرياضية في هذا الشهر الكريم، إذ وصل الحال ببعض محبي هذه اللعبة إلى مرحلة متقدمة جدًا فيما يتعلق بعشق ممارسة اللعبة في شهر الخير، إذ يمارسونها لعقدين من الزمان بصفة دائمة في كل رمضان من كل سنة، ويجدون فيها فرصة لاسترجاع ذكريات الماضي الجميل.// انتهى //02:11ت م0025

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