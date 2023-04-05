السعودية اليوم / تعليم صبيا يعلِّق الدراسة في عدد من قطاعات ومكاتب التعليم



صبيا 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

أعلنت إدارة تعليم صبيا عن تعليق الدراسة لهذا اليوم الأربعاء في عدد من قطاعات ومكاتب التعليم التابعة لها.

وأوضحت، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد للحالة الجوية التي تشهدها المنطقة فقد تقرر ‏تعليق الدراسة في جميع مدارس محافظات "الريث ، وفيفا ، والعيدابي ، والداير ، وهروب، ومركز الفطيحة التابع لمكتب تعليم بيش"، وذلك حرصًا على سلامة الجميع.

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01:32ت م

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