شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري السعودي عقب فوز النصر والهلال والاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح اتحاد جدة من الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، وذلك عقب فوزه أمام نظيره ضمك.

وحقق اتحاد جدة فوزًا أمام نظيره ضمك، بثلاثية نظيفة، في منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي.

كما نجح النصر من الفوز أمام نظيره العدالة، بخماسية نظيفة دون رد، وأحرز رونالدو هدفين خلال اللقاء.

وفاز الهلال أمام نظيره الفيحاء، بثنائية نظيفة دون رد.

ووصل اتحاد جدة لصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 53 نقطة، بينما تواجد النصر في المركز الثاني، برصيد 52 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي، كالتالي:

1- اتحاد جدة في المركز الأول برصيد 53 نقطة، 22 مباراة.

2- النصر في المركز الثاني برصيد 52 نقطة، 22 مباراة.

3- الهلال في المركز الثالث برصيد 45 نقطة، 21 مباراة.

4- الشباب في المركز الرابع برصيد 44 نقطة، 21 مباراة.

5- التعاون في المركز الخامس برصيد 35 نقطة، 21 مباراة.

6- الفتح في المركز السادس برصيد 32 نقطة، 21 مباراة.

7- ضمك في المركز السابع برصيد 28 نقطة، 22 مباراة.

8- الطائي في المركز التاسع برصيد 26 نقطة، 21 مباراة.

9- الرائد في المركز الثامن برصيد 25 نقطة، 21 مباراة.

10- الفيحاء في المركز العاشر برصيد 24 نقطة، 21 مباراة.

11- الاتفاق في المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة، 21 مباراة.

12- أبها في المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة، 21 مباراة.

13- الوحدة في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة، 21 مباراة.

14- الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة، 21 مباراة.

15- العدالة في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة، 22 مباراة.

16- الباطن في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط، 21 مباراة.