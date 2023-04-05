دعم طلاب طيف التوحد عبر 7 برامج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم وزارة التعليم منظومة دعم لطلاب وطالبات اضطراب طيف التوحد في المدارس والمراكز والمعاهد التعليمية عبر 7 برامج مساعدات تتضمن المكافآت والنقل والتدخل المبكر، وفق 4 أنماط تعليمية.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للتوحد بهدف زيادة الوعي عن طيف التوحد وأعراضه، وتعزيز دور المصابين بالتوحد في المجتمع وزيادة قبولهم له، وتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة وتحسين نوعية حياة المصابين، ودعم المصابين بالتوحد وعائلاتهم.

ويعد اضطراب طيف التوحد اضطرابا في النمو لدى الأشخاص المصابين، مما يؤثر في التواصل والسلوك. وتتراوح قدرات التعلم والتفكير وحل المشكلات لديهم؛ فهناك أشخاص موهوبون وآخرون ذو تحديات شديدة، مما يؤدي إلى حاجتهم إلى المساعدة في أعمال الحياة اليومية أكثر من غيرهم؛ حيث يعاني طفل واحد من كل 160 طفلا من اضطراب طيف التوحد، وتظهر اضطرابات طيف التوحد في مرحلة الطفولة؛ حيث تميل هذه الاضطرابات إلى الاستمرار في فترة المراهقة وسن البلوغ، ويمكن للتدخلات النفسية والاجتماعية؛ كمعالجة السلوك أن تحد من المصاعب المصادفة في التواصل والسلوك الاجتماعي، وتؤثر تأثيرا إيجابيا في العافية ونوعية الحياة.

الدعم المقدم للطلبة:







مكافآت شهرية.



برنامج القسائم التعليمية.



النقل المدرسي.



المستلزمات والوسائل التعليمية.



التدخل المبكر.



الأدلة التنظيمية والإرشادية.



الخدمات المساندة.



الأنماط التعليمية: