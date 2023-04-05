شكرا لقرائتكم خبر أعراض الضغط لا تظهر على نصف المصابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت وزارة الصحة من تجاهل قياس ضغط الدم باستمرار، مؤكدة أن 46% من البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يدركون أنهم مصابون به، إذ لا تظهر عليهم أي علامات أو أعراض تحذيرية.

وأشارت، بمناسبة تدشينها حملة توعوية عن مرض ارتفاع ضغط الدم، إلى أن المرض يزيد من جهد ضخ الدم على القلب والأوعية الدموية، مما يعرضهم لخطر الإصابة بالأمراض، مؤكدة أهمية معرفة ضغط الدم للوقوف على مؤشرات الجسم الحيوية، ولتعطي صورة واضحة عن الوضع الصحي، وكذلك للتحكم في مستويات ضغط الدم، وتجنب مسببات الارتفاع.

ودشنت الحملة التوعوية تحت شعار «اعرف أرقامك» عبر منصاتها التوعوية (عش بصحة)، وتأتي الحملة ضمن الأنشطة التوعوية استكمالا للجهود التي تقوم بها «الصحة»، للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة، والوقاية من الأمراض.

نصائح للحد من مخاطر ارتفاع الضغط

