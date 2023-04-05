«100 براند» ينقل مصممي الأزياء السعوديين للعالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعزيز حضور المصممين السعوديين على المستوى العالمي، يسعى برنامج 100 براند سعودي إلى تمكين المواهب السعودية من تطوير أعمالهم الخاصة في مجالات الأزياء والمجوهرات والقطع الفاخرة. وتنظم هيئة الأزياء ضمن البرنامج الإرشادي «100 براند سعودي» جناحا رمضانيا بعنوان «بوب أب» في واجهة الرياض، خلال المدة من 5 - 8 أبريل الجاري؛ لاستعراض قطع الملابس التي نفذها مصممو الأزياء والعلامات التجارية الفاخرة. ويتضمن برنامج 100 براند سعودي منح المصممين دورات متقدمة، وورش عمل بمشاركة خبراء عالميين. وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة بوراك شاكماك، أن الجناح الرمضاني المؤقت، يتيح الالتقاء بأكثر من 160 من أصل 200 مصمم من المشاركين في البرنامج، وشراء قطع الملابس مباشرة من مجموعاتهم الحصرية.

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