دراسة تطوير الفعاليات الأدبية في المناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت هيئة الأدب والنشر والترجمة، خلال لقاء افتراضي حول مبادرة الشريك الأدبي في نسخته الثالثة، تطوير الفعاليات الأدبية في المبادرة، والبحث عن أفضل الإسهامات لتنمية القطاع، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور محمد علوان، وفريق المبادرة مع عدد من الشركاء الأدبيين.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، أن المبادرة حققت كثيرا من أهدافها المرجوة لجعل الثقافة أسلوب حياة في المجتمع، خلال تعزيز قيمة الأدب والثقافة في حياة الفرد، وأبرزت دور مؤسسات القطاع الخاص والثالث في النهوض بالقطاع الثقافي، سعيا إلى الإنتاج الأدبي والثقافي.

وتطرق الشركاء الأدبيون إلى أبرز التحديات التي تواجههم، وأهم الملحوظات والمقترحات الفاعلة لدعم مبادرة في نسختها الثالثة، حيث خصصت مساحة واسعة لمداخلات عدد من الشركاء الأدبيين وطرح آرائهم، وعرض تجاربهم الخاصة بالمبادرة، إضافة إلى مناقشة الخطط التطويرية للمشروع.