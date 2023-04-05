تجويد خدمات الإعاشة للحجاج وتهيئة مواقع المخيمات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفقت وزارة الحج والعمرة مع أمانة العاصمة المقدسة على الارتقاء بجودة المشاريع والخدمات التي يقدمها الطرفان لضيوف الرحمن، وتجويد خدمات الإعاشة، ابتداء من مراحل التأهيل والتعاقد، وتهيئة مواقع مخيمات الحجاج.

وكانت وزارة الحج وقعت مع الأمانة مذكرة تفاهم أمس، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين، والارتقاء بجودة المشاريع والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، في إطار استعدادات موسم حج 1444، وذلك بمركز عناية بمقر الوزارة الرئيس بمكة المكرمة.

ووقع الاتفاقية كل من: نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، وأمين العاصمة المقدسة المكلف، صالح التركي.

وأوضح الطرفان خلال حفل التوقيع، أن المذكرة تدعم نتائج إيجابية تتمثل في رفع القدرات التنافسية، وتفعيل البرامج المشتركة، والارتقاء بجودة المشاريع والخدمات التي يقدمها الطرفان لضيوف الرحمن، كل فيما يليه.

وتضمنت بنود الاتفاقية مجالات التعاون في تجويد خدمات الإعاشة، ابتداء من مراحل التأهيل والتعاقد، والإصحاح البيئي في المشاعر المقدسة عموما، وتهيئة مواقع مخيمات الحجاج في مشعر عرفات، وتطوير خدمات النظافة ومعالجة تكدس الحاويات.

وسيمتد التعاون إلى الأعمال التوعوية، بما فيها تدريب المنسوبين والمتطوعين على مهارات التعامل مع ضيوف الرحمن، وتصميم المحتوى التوعوي، ونشر الرسائل التوعوية عبر اللوحات الإعلانية بطرق ومداخل مكة.

وتأتي هذه الخطوة امتدادا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، الساعية إلى تيسير رحلة ضيوف الرحمن في جميع محطاتها، وإثراء تجربتهم داخل المملكة، واستضافة أكبر عدد منهم عبر ترقية الطاقة الاستيعابية إلى 30 مليونا بحلول 2030.

المذكرة تضمنت:

