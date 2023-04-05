تدشين أول منصة رقمية لمتابعة البيانات الزلزالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، بندر الخريف، أمس منصة قاعدة المخاطر الجيولوجية؛ بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، والرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله الشمراني وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من قيادات الهيئة. وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل بأن إطلاق المنصة يهدف لإتاحة البيانات الزلزالية كـصفحة الكترونية رقمية تشتمل على جميع المعلومات المتعلقة بالبيانات الزلزالية والخرائط في السعودية وما حولها. وأضاف أن المنصة التي تم تدشينها بالتزامن مع انعقاد مجلس إدارة الهيئة الــ44 تعجل في تفعيل الاتفاقيات والطلبات التي تنفذها الهيئة كالدراسات وتقييم الخطورة الزلزالية في المواقع المختلفة.

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