مواد البناء الطبيعية تعيد لمسجد العباسة رونقه

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محراب وقبابسيطور المشروع مسجد العباسة الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1262هـ، بمواد البناء الطبيعية الأصلية نفسها المستخدمة في بنائه، وسيحافظ المشروع على شكل المسجد الذي يتميز بقبابه الـ3 التي تميز عمارته، وعلى تفاصيله الداخلية المتمثلة في المحراب، الذي تعلوه لوحة منقوشة بها آيات قرآنية، ومدون عليها تاريخ بناء المسجد. كما يتميز المسجد بعمارته الحجرية التي تمثل امتدادا للبيئة المحيطة، والذي استخدم طوب الآجرّ في تشكيل خصائص بنائه. كما سيحقق المشروع تعزيز أصالة بناء المسجد.
ويأتي مسجد العباسة ضمن مشروع تطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية، والتي شملت 30 مسجدا في جميع مناطق المملكة الـ13، بواقع 6 مساجد بمنطقة الرياض، و5 مساجد بمنطقة مكة المكرمة، و4 مساجد بمنطقة المدينة المنورة، و3 مساجد بمنطقة عسير، ومسجدان بالمنطقة الشرقية، ومثلهما في كل من الجوف وجازان، ومسجد واحد في كل من: (الحدود الشمالية، تبوك، الباحة، نجران، حائل، القصيم).
مسجد العباسة
- من أقدم مساجد جازان
- يتميز بـ3 قباب
- عمارته من الحجر
بعد التطوير
- ستصل مساحته إلى نحو 435.38م2
- تتسع طاقته الاستيعابية لـ165 مصليا
- تعزيز حمايته مع تقدم الزمن
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