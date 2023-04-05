الشورى يطالب بمنح أولوية الدعم للقطاعات الواعدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بإعداد خطة عمل تتكامل مع الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية، مع اعتبار الأولوية للقطاعات والأنشطة الواعدة والجديدة، وتطوير مؤشرات أداء ومستهدفات لقياس مستوى تقدم خدمات تلك القطاعات والأنشطة.

ودعا الشورى خلال جلسته أمس المركز إلى التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة, لتحديد الآليات اللازمة لاعتبار المحتوى المحلي ضمن معايير تحسين بيئة الأعمال، ودعم إنتاجية واستدامة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

كما دعا المجلس المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير آلية حوكمة بناء المنصات والبوابات التقنية التي يشرف عليها، بما يشمل توضيح الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات وملكية البيانات بين المركز والجهات الحكومية، مطالبا المركز في الوقت ذاته بالتوسع في دراسة تكاليف رحلة المستثمر، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

خدمات ذوي الإعاقة

من جهة أخرى، عقدت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - إحدى اللجان المتخصصة - في مجلس الشورى اجتماعا برئاسة عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى، وبحضور الرئيس التنفيذي لـهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري، وذلك لمناقشة التقرير السنوي للهيئة.

واستعرض الاجتماع أبرز ما تضمنه التقرير المتعلق بأداء الهيئة خلال عام التقرير، وما تضمنه من إنجازات قامت بها، إضافة إلى ما يواجه عملها من صعوبات ومعوقات، وبحث الحلول التي تعمل على تسهيل ما تقوم به تحقيقا للأهداف المنشودة. وطرح أعضاء المجلس أعضاء اللجنة عددا من الاستفسارات على مسؤولي الهيئة فيما يتعلق بتقريرها السنوي.

التستر التجاري

كما عقدت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، وبحضور نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان المطيري، لمناقشة التقرير السنوي لوزارة التجارة.

وبحث الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، أبرز ما ورد في التقرير السنوي لوزارة التجارة المحال إلى اللجنة من المجلس لدراسته، وتقديم تقريرها المتضمن رأيها وتوصياتها حياله خلال الفترة المقبلة.

وضمن الموضوعات التي ناقشها الاجتماع عدد من المحاور التي شملها التقرير، منها ما يتعلق بقطاع التجزئة، والتستر التجاري، ومكافحته، والطرق التي تكفل وتضمن حماية المستهلكين، وضبط المنتجات المغشوشة، والتجارة الالكترونية والقطاعات التابعة لها. كما ناقش الاجتماع المبادرات المقدمة من الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لدعم السلع الاستهلاكية الأساسية لذوي الدخل المحدود.

مناقشات المجلس

أصدر المجلس قرارا بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي الحالي

