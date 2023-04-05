مداهمة منافذ بيع مخالفة في سوق عشوائي بعتيبية مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للحد من الظواهر السالبة وضمان سلامة المستهلكين، داهمت أمانة العاصمة المقدسة منافذ بيع مخالفة في سوق عشوائي بحي العتيبية بمكة المكرمة، بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري، وبمشاركة الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة، إذ تم إيقاف 47 منفذ بيع متنقل، إضافة لمصادرة المواد الغذائية المعروضة بشكل عشوائي والمخالفة للأنظمة والتعليمات المتعلقة بسلامة الغذاء. وكثفت الأمانة نشاطها الميداني والموسمي في رمضان على الأسواق العشوائية المستحدثة من قبل الباعة المتنقلين والمخالفين للأنظمة، وتحرص على الحد من هذه المخالفات؛ للتأكد من سلامة كل ما يعرض ويباع من الأطعمة والمواد الغذائية، ومكافحة تلك الظواهر السلبية بصفة مستمرة. ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود المتواصلة والمشتركة لتحقيق أهداف مبادرة معالجة مظاهر «التشوه البصري» التي تستهدف معالجة وإزالة جميع مسبباته، والحد من الظواهر المخالفة التي تخدش المظهر العام. نتائج المداهمة





مصادرة نحو 3 آلاف كجم من الخضراوات والفواكه



تسليمها بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام



القبض على المخالفين من قبل الجهات الأمنية المشاركة



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