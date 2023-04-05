شكرا لقرائتكم خبر إزالة بسطات عشوائية وإتلاف أغذية فاسدة بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح رئيس بلدية أم السلم الفرعية المهندس إبراهيم الفقيه، أن فرق الرقابة الميدانية بمشاركة الجهات ذات العلاقة نفذت حملة موسعة بحي المنارات، لرصد المخالفات البلدية والبيع الجائل «البسطات الرمضانية»، إذ جرى رصد عمالة مخالفة تمارس البيع العشوائي، وتعرض الأسماك والدواجن والخضراوات المخالفة للاشتراطات الصحية.
وبين أن الحملة أسفر عنها مصادرة 15 طنا من الخضار والفواكه، وتم تسليمها للجمعيات الخيرية بعد التأكد من سلامتها، إضافة إلى إتلاف 500 كيلو من الأسماك ومجمدات ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
إلى ذلك، نفذت الأمانة خلال فبراير الماضي نحو 26 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية والصحية، في نطاق 16 بلدية فرعية.
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة بسطات عشوائية وإتلاف أغذية فاسدة بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.