شكرا لقرائتكم خبر إزالة بسطات عشوائية وإتلاف أغذية فاسدة بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية، نفذت أمانة محافظة جدة حملة مشتركة خلال اليومين الماضيين، على الباعة المخالفين للبسطات الرمضانية بنطاق بلدية أم السلم، مما أسفر عن إزالة 51 بسطة عشوائية تعرض مواد غذائية متنوعة بصورة فوضوية وعشوائية.

وأوضح رئيس بلدية أم السلم الفرعية المهندس إبراهيم الفقيه، أن فرق الرقابة الميدانية بمشاركة الجهات ذات العلاقة نفذت حملة موسعة بحي المنارات، لرصد المخالفات البلدية والبيع الجائل «البسطات الرمضانية»، إذ جرى رصد عمالة مخالفة تمارس البيع العشوائي، وتعرض الأسماك والدواجن والخضراوات المخالفة للاشتراطات الصحية.

وبين أن الحملة أسفر عنها مصادرة 15 طنا من الخضار والفواكه، وتم تسليمها للجمعيات الخيرية بعد التأكد من سلامتها، إضافة إلى إتلاف 500 كيلو من الأسماك ومجمدات ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

إلى ذلك، نفذت الأمانة خلال فبراير الماضي نحو 26 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية والصحية، في نطاق 16 بلدية فرعية.