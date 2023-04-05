توقعات بهطول أمطار ربيعية على المناطق من اليوم

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كما تشهد مناطق حائل، القصيم، الرياض والمدينة المنورة ابتداء من الغد، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتزداد غزارتها ابتداء من الجمعة حتى الأحد.
ويتوقع هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية ابتداء من مساء الجمعة حتى الأحد مع رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.
وتشير التوقعات الأولية إلى استمرار هطول الأمطار على معظم المناطق حتى نهاية الأسبوع المقبل.
وأهاب المركز بمتابعة موقعه الالكتروني وقنواته الإعلامية لمتابعة المزيد من المعلومات حول الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، مع اتباع تعليمات الجهات المختصة.
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