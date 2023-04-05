الكشف عن بقايا المبيدات في المياه بمدن المملكة

عينات العصائر
استقبل مختبر الغذاء والدواء بجدة 9815 عينة، وتمت زيادة مجال الاعتماد في التدقيق الداخلي 14 اختبارا ليصبح عدد الاختبارات 57.
وسعيا لعمل مزيد من الفحوص، جرى توسيع مجال اختبار الألوان الصناعية ليصل عدد المركبات التي يتم الكشف عنها إلى 19 لونا صناعيا، وإضافة عينات العصائر إلى مجال تحليل اختبار فيتامين C، وتطوير وتشغيل اختبار النترات والنتريت في اللحوم والانتهاء من تحقق صحتها وتطوير وتشغيل اختبار البيروكسايد في الحليب وأيضا تم تفعيل اختبار المعادن في الأغذية والمياه وتشغيل جهاز lcp/ms&oES.
الأبحاث والمختبرات
استقبل قطاع الأبحاث والمختبرات بهيئة الغذاء والدواء، 5298 عينة واردة للمختبر وتم إجراء الاختبارات عليها وشملت تحليل عينات دهن العود والمسك ومشتقاتها من ضمن برنامج دراسة السوق لـ92 عينة جاء ذلك من خلال تقرير صادر عن هيئة الغذاء والدواء، وتم تحليل عينات المسواك وعددها 20 من ضمن برنامج دراسة السوق، وكذلك تحليل 10 عينات من «كحل الأثمد» 9 عينات منها مخالفة.
عينات أصلية
أوضح تقرير الهيئة أن 23 عينة تم تحليلها ضمن مشروع الأمن الدوائي لدراسة صلاحية الدواء وأثبت فعاليتها، وتم استقبال 76 عينة من منتجات قطرات العين ما بعد البيع وأثبت فعاليتها ومطابقتها للمواصفات، وأكدت المختبرات أن تحليل عينات دراسة السوق الاختبارات الذوبانية للأدوية الجنسية 76 عينة تمت مقارنتها بعينات الشركة الأصلية، وتحليل المستحضرات العشبية والمكملات الغذائية وتم إصدار 78 عينة أثبتت مطابقتها للمواصفات ودساتير الأدوية بواقع 546 اختبارا.
عينات واختبارات
المستحضرات العشبية
45 عينة
225 اختبارا
المكملات الغذائية
27 عينة
180 اختبارا
مختبر جدة
9815 عينة
57 اختبارا
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