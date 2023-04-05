أول منصة رقمية سعودية للمخاطر الجيولوجية.. ما هي أهدافها؟

أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بندر الخريف أول منصة رقمية مختصة في المخاطر الجيولوجية. وتهدف المنصة إلى إتاحة البيانات الزلزالية كصفحة إلكترونية رقمية تشتمل على جميع المعلومات المتعلقة بالزلازل وبياناتها والخرائط في السعودية وما حولها، كما ستسهم المنصة في تقديم حلول فنية للحد من المخاطر المحتملة مستقبلاً إضافة إلى دعم دراسات تحسين البنى التحتية.



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