تشارك الإدارة العامة للمجاهدين لمكافحة الظواهر السلبية في منطقة مكة المكرمة، ضمن لجنة مكافحة الظواهر السلبية. ودعت الإدارة العامة للمجاهدين إلى عدم افتراش الطرقات والممرات والبيع الجائل، وعدم التعامل مع المتسولين، وغيرها من الظواهر التي تؤثر في انسيابية حركة المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام، والاتصال بالرقم الموحد (911) للإبلاغ عنها.



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