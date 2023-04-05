5 آلاف بلاغ يوميا للهلال الأحمر

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، عن إحصائية البلاغات التي تلقتها خلال العشر الأوائل من شهر رمضان لعام 1444، إذ بلغَ عددها 5077 بلاغًا، بواقه 507 بلاغات يوميا.

وتنوَّعت البلاغات ما بين حالات مرضية وحوداث مرورية وبلاغات أخرى، حيث كانت بلاغات الحالات المرضية الأعلى طلبًا بـ1069 بلاغًا، بينما بلغ عدد بلاغات الحوادث المرورية 1064 بلاغًا، تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة.

وتستقبل هيئة الهلال الأحمر طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997، وعن طريق تطبيق «أسعفني» الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال، واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ، وتتبُّع مساره، كما يتيح للفِرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلِّغ، ويوفِّر أيضًا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، والجهات الإغاثية الأخرى.