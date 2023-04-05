شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري السعودي عقب هدفي رونالدو مع النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، من إحراز هدفي لفريقه في شباك العدالة، ضمن منافسات دوري روشن.

وحقق النصر الفوز أمام العدالة، بخمسة أهداف نظيفة، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي.

ورفع كريستيانو رونالدو رصيده التهديفي للهدف 11، حيث سجل الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء، والهدف الثاني أحرزه في الدقيقة 66 من وقت اللقاء.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

وجاء ترتيب هدافي الدوري السعودي، كالتالي:

1- تاليسكا (النصر) - 16 هدف.

2- عبد الرزاق حمدلله (اتحاد جدة)، إيجالو (الهلال)، 15 هدف.

3- كارلوس ابريليو (الشباب) - 12 هدف.

4- رونالدو (النصر)- 11 هدف.

5- فراس البريكان (الفتح) - 10 أهداف.

6- أنتوني نواكإيمي (الفيحاء)، كريستيان جوانكا (الشباب) - 8 أهداف.

7- جوليو تافاريس (الرائد)، مراد باتنا (الفتح) - 7 أهداف.