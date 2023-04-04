

مكة المكرمة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

دشَّن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مبادرة الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة "منك نقترب" التي تهدف للوصول لأكبر شريحة من الزوار و قاصدي المسجد الحرام لأخذ ملحوظاتهم وإحالتها للجهات المختصة بالرئاسة لمعالجتها، بحضور مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية محمد بن مصلح الجابري.

وأكد الدكتور السديس،متابعة الحركة داخل المسجد الحرام، ورصد الملحوظات تحليلها، وتلقي الملحوظات والمقترحات من زوار بيت الله الحرام، وتذليل الصعوبات لهم حتى؛يؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة؛تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.

// انتهى //

00:36ت م

0004





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشِّن مبادرةَ "منك نقترب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.