السعودية اليوم / سموُّ محافظِ الطائف يرأسُ اجتماعَ المجلس المحلي للتنمية والتطوير في جلسته الثامنة في دورته السادسة



الطائف 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

رأسَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف اليوم، اجتماعَ المجلس المحلي للتنمية والتطوير في دورته السادسة بحضور أعضاء المجلس.

وجرى - خلال الاجتماع- مناقشة عدد من الموضوعات في المجالات المتعلقة بالتنمية والتطوير في المحافظة، إضافة إلى استعراض التقارير المقدمة من اللجان المنبثقة من المجلس، ودراسة عدد من التوصيات.

وحثَّ سموُّه جميعَ الأعضاء إلى الإسهام الفاعل في أعمال المجلس وبذل الجهد والتنسيق والعمل الجماعي، وإبداء الآراء والمقترحات ضمن جدول أعمال المجلس، في كل ما يحقق النمو والازدهار لمحافظة الطائف.

// انتهى //

23:58ت م

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