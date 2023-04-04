السعودية اليوم / زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب جنوب تونس



تونس 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر اليوم شط الغرسة التابع لمحافظة توزر جنوب تونس.

وأفاد المعهد التونسي للرصد الجوي، أنه تم تحديد مركز الزلزال شمال شط الغرسة، مشيراً إلى عدم ورود خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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23:55ت م

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