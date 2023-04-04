

حائل 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

استقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، مفوضَ الإفتاء بفرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشيخ الدكتور أحمد الرضيمان.

ونوَّه سموُّه - خلال الاستقبال- بالدور المهم الذي تمثله فروع الإفتاء بمناطق بالمملكة، مشيدًا بجهود الفرع بالمنطقة.

وفي الختام تسلَّم سموُّه التقريرَ السنوي لإنجازات فرع الإفتاء بمنطقة حائل لعام 2022 م.

من جهته،أعرب الدكتور الرضيمان, عن شكره لسموِّ أميرِ المنطقة،وسموِّ نائبِه على الدعم المستمر المساندة، سائلاً الله أن يديم على الوطن أمنَه واستقرارَه.

// انتهى //

23:36ت م

0234





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سموُّ نائبِ أميرِ حائل يستقبلُ مفوضَ الإفتاء بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.