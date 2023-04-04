شكرا لقرائتكم خبر عن رومانو يكشف كواليس عرض الهلال الأخير لميسي.. عرض خرافي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو، والمتخصص فى سوق الإنتقالات، أن الهلال السعودي ما زال يرغب فى إستقدام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الباريسي.

وأضاف رومانو أن اللاعب ما زالت رغبته الأولي البقاء داخل أوروبا أيضا، ولكن العرض السعودي هذه المرة تجاوز كافة العروض السابقة، حيث أكد أن إدارة الزعيم أرسلت عرضا للاعب بقيمة 400 مليون يورو فى الموسم الواحد.

رومانو شدد على أن ميسي أغلق باب باريس، وأنه لا يهتم بأي عروض أوروبية فى الفترة الحالية سوء برشلونة، ولكن تبقي الأمور حول صحة تواجد اللاعب فى الليجا من عدمه غير واضحة حتى هذه اللحظة.



الهلال يواصل إغراء ميسي

ويبدو أن الهلال يثق كثيرًا فى عدم إتمام إنتقال ميسي إلى برشلونة كخطوة قادمة، الشئ الذي يجعل مسئولي الفريق السعودي يضغطون بقوة من أجل إستقدام اللاعب.

ولكن مع ذلك يبقي موقف ميسي من قبل العرض السعودي محل شك كبير، حتى فى حالة فشل إنتقال اللاعب إلى برشلونة.