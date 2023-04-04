5077 بلاغا إسعافيا بجدة خلال العشرة الأيام الأولى من رمضان

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة، عن إحصائية البلاغات التي تلقتها خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان الجاري والبالغ عددها 5077 بلاغا تجاوبت معها الفرق الإسعافية بكل مهنية.

وأوضحت الهيئة، أن البلاغات تنوّعت ما بين حالات مرضية وحوداث مرورية وبلاغات أخرى. وكانت بلاغات الحالات المرضيه هي الأعلى بواقع 1069 بلاغا، بينما بلغ عدد بلاغات الحوادث المرورية 1064 بلاغا.

وتستقبل هيئة الهلال الأحمر طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997، أو عن طريق تطبيق "أسعفني" الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال، واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ، وتتبُّع مساره، كما يتيح للفِرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلِّغ، ويوفِّر أيضًا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، والجهات الإغاثية الأخرى.