وقالت الصحة في نجران إن أطباء القلب في مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بمستشفى الملك خالد قاموا بعمل الفحوصات السريرية اللازمة التي أكدت أن المريض يعاني من تضيق شديد في الصمام التاجي وارتجاع شديد في الصمام الأورطي وارتجاف اديني بسبب روماتيزم القلب، مما تقرر عليه إجراء تدخل جراحي عاجل لتوسيع الجذع الأورطي باستخدام رقعة صناعية حتى تسمح بزرع صمام يتناسب حجمه مع كتلة جسم المريض إضافة إلى تبديل الصمام التاجي والصمام الأورطي.
يذكر أن مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بالمستشفى نجح في إجراء عدد 47 عملية قلب مفتوح خلال العام الماضي 2022.
كانت هذه تفاصيل خبر إنهاء معاناة مريض من صعوبة التنفس في نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.