إنهاء معاناة مريض من صعوبة التنفس في نجران

تمكن فريق جراحة القلب في منطقة نجران من إنهاء معاناة مريض يعاني صعوبة في التنفس وذلك بإجراء عملية جراحية استغرقت 4 ساعات تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وقالت الصحة في نجران إن أطباء القلب في مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بمستشفى الملك خالد قاموا بعمل الفحوصات السريرية اللازمة التي أكدت أن المريض يعاني من تضيق شديد في الصمام التاجي وارتجاع شديد في الصمام الأورطي وارتجاف اديني بسبب روماتيزم القلب، مما تقرر عليه إجراء تدخل جراحي عاجل لتوسيع الجذع الأورطي باستخدام رقعة صناعية حتى تسمح بزرع صمام يتناسب حجمه مع كتلة جسم المريض إضافة إلى تبديل الصمام التاجي والصمام الأورطي.

يذكر أن مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بالمستشفى نجح في إجراء عدد 47 عملية قلب مفتوح خلال العام الماضي 2022.