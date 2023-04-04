ساعتان جراحيتان لإنقاذ حياة شاب قطعت رقبته بآلة شنور

تمكن فريق طبي جراحي في محافظة جدة من إنقاذ حياة شاب تعرض لقطع حاد في منطقة الرقبة وإجراء تدخل جراحي عاجل استغرق (ساعتان) تكلل ولله الحمد بالنجاح.

وقالت الصحة في جدة إن الأطباء في قسم الطوارئ بمستشفى الليث العام تمكنوا بفضل الله من إنقاذ حياة شاب بعد تعرضه إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك نتيجة نزف جرح غائر في الرقبة إثر تعرضه للإصابة بآلة حادة (شنور) ، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة من قبل الفريق الطبي بوصفها حالة حرجة و تمت إجراءات الإنعاش بالطوارئ و التدخل الجراحي العاجل لإيقاف النزيف الحاد و إصلاح الأنسجة المتهتكة و تركيب قسطرة وريدية مركزية و عمل فتح على أحد الأوردة لنقل الدم و المحاليل الوريدية.

وأشارت إلى أنه تم التواصل مع مركز وزارة الصحة "937" لحالات إنقاذ الحياة والذي يُعد أحد منظومات وزارة الصحة ويُعنى بالخدمات الصحية ، وبفضل من الله تعافى المريض من حالة الهبوط الحاد بالدورة الدموية و إفاقته من جهاز التنفس الصناعي بعد تعافي علاماته الحيوية ، وحالته مستقرة ولله الحمد و يخضع للعلاج في أقسام التنويم من قبل الفرق الطبية والتمريضية لحين تماثله التام للشفاء وخروجه من المستشفى بإذن الله. يذكر أن عدد مراجعي العيادات الخارجية بمستشفى الليث العام خلال العام الماضي 2022 بلغ 48,557 مراجعاً ، في حين بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ 94,024 مراجعاً ، كما بلغ عدد العمليات الجراحية خلال الفترة نفسها 803 عمليات ، و عدد جراحات اليوم الواحد 263 عملية.