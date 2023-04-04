السعودية اليوم / وكالة اللغات والترجمة تعرِّف المعتمرين بمعالم المسجد الحرام بـ (50) لغةً



مكة المكرمة في 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

واصلت وكالة اللغات والترجمة -ممثلة في إدارة الإرشاد المكاني باللغات برئاسة شؤون الحرمين- تقديم خدماتها ضمن (مبادرة معالم المسجد الحرام).

وبيَّن وكيل اللغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي، أن الوكالة تقدم العديد من المبادرات ذات الأثر الإيجابي في استفادة القاصدين من الناطقين بغير العربية؛ منها مبادرة (معالم المسجد الحرام) حيث يتم مرافقة الزوار والمعتمرين أثناء الجولة التعريفية للمعالم وترسيخ الصور الحية لتلك المعالم والعديد من المعالم المكانية المهمة لقاصدي المسجد الحرام بـ50 لغة عالمية؛ سعياً منها إلى مخاطبة الزوار والمعتمرين باختلاف لغاتهم، وتمكين وتسهيل الوصول إلى جميع الخدمات المقدمة للقاصدين.

وأضاف أن الجولة تشمل جميع المعالم في المسجد الحرام ابتداءً بالكعبة المشرفة وتاريخها على مر العصور وأبعادها والمعالم المكانية المحيطة بها ذات الأهمية في نفوس المسلمين من الحجر الأسود وحجر سيدنا إبراهيم-عليه السلام- والملتزم والركن اليماني ومقام سيدنا إبراهيم وبئر زمزم ، بالإضافة إلى التعريف بالمعالم الأخرى مثل الصفا والمروة والتوسعة

//انتهى//

22:55ت م

0229



مكة المكرمة في 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسواصلت وكالة اللغات والترجمة -ممثلة في إدارة الإرشاد المكاني باللغات برئاسة شؤون الحرمين- تقديم خدماتها ضمن (مبادرة معالم المسجد الحرام).وبيَّن وكيل اللغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي، أن الوكالة تقدم العديد من المبادرات ذات الأثر الإيجابي في استفادة القاصدين من الناطقين بغير العربية؛ منها مبادرة (معالم المسجد الحرام) حيث يتم مرافقة الزوار والمعتمرين أثناء الجولة التعريفية للمعالم وترسيخ الصور الحية لتلك المعالم والعديد من المعالم المكانية المهمة لقاصدي المسجد الحرام بـ50 لغة عالمية؛ سعياً منها إلى مخاطبة الزوار والمعتمرين باختلاف لغاتهم، وتمكين وتسهيل الوصول إلى جميع الخدمات المقدمة للقاصدين.وأضاف أن الجولة تشمل جميع المعالم في المسجد الحرام ابتداءً بالكعبة المشرفة وتاريخها على مر العصور وأبعادها والمعالم المكانية المحيطة بها ذات الأهمية في نفوس المسلمين من الحجر الأسود وحجر سيدنا إبراهيم-عليه السلام- والملتزم والركن اليماني ومقام سيدنا إبراهيم وبئر زمزم ، بالإضافة إلى التعريف بالمعالم الأخرى مثل الصفا والمروة والتوسعة السعودية الثالثة،والعديد من المعالم المكانية المهمة لقاصدي المسجد الحرام.//انتهى//22:55ت م0229

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