السعودية اليوم / سموُّ أميرِ حائل يستقبلُ مفوضَ الإفتاء بالمنطقة



حائل 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

استقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز،أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، مفوض الإفتاء بفرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشيخ الدكتور أحمد الرضيمان.

وتسلَّم سموُّه - خلال الاستقبال- تقريرًا عن أهم الأعمال والبرامج التي نفذت بالمنطقة، منوهًا سموُّه بما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - من اهتمام ودعم لمجالات الإفتاء والبحوث، ‏مشيدًا ‏بالدور الذي تقوم به الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء.

من جهته،أعرب الدكتور الرضيمان, عن شكره لسموِّ أمير المنطقة وسموِّ نائبه على الدعم المستمر والمساندة، سائلاً الله أن يديم على الوطن أمنَه واستقرارَه.

// انتهى //

22:49ت م

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