السعودية اليوم / نائب رئيس بعثة المملكة لدى تشاد يلتقي وزير الجيش التشادي



انجامينا 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

التقى نائب رئيس بعثة المملكة لدى جمهورية تشاد باسل بن عبدالله الريس، بمعالي وزير الجيش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب داوود يحيى إبراهيم.

وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

22:38ت م

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