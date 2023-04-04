السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الجزائر يلتقي وزير التجارة الجزائري



الجزائر 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، اليوم، معالي وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري الطيب زيتوني.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

22:37ت م

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