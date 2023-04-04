السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" تدشِّن برنامجَ خادمِ الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في جمهورية باكستان



إسلام آباد 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

دشَّنَت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة لدى إسلام آباد- اليوم، الإفطار الرمضاني بمسجد الملكِ فيصل في جمهورية باكستان - الذي يعد من أكبر المساجد في البلاد- وذلك ضمن برنامج خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز لتفطير الصائمين في عدد من الدول، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ومعالي وزير الشؤون الدينية الباكستاني مفتي عبدالشكور، والملحق الديني المكلَّف عبدالمجيد مشعان العتيبي، والملاحق ومديري المكاتب بالسفارة، وأستاذة وطلاب المدرسة

ويستمر المشروع في باكستان طيلة أيام شهر رمضان المبارك لمشاركة الشعب الباكستاني فرحة الإفطار،الذي يستفيد منه جميع شرائح المجتمع.

من جانبه،رفع معالي وزير الشؤون الدينية الباكستاني مفتي عبدالشكور،الشكرَ لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود،وسموِّ وليِّ عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على إقامة هذا المشروع الخيّر في هذا الشهر المبارك، مثمنًا الدور البارز الذي تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية في تنفيذ البرامج الرمضانية والدعوية لنشر منهح الوسيطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف.

// انتهى //

22:23ت م

0215



إسلام آباد 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسدشَّنَت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة لدى إسلام آباد- اليوم، الإفطار الرمضاني بمسجد الملكِ فيصل في جمهورية باكستان - الذي يعد من أكبر المساجد في البلاد- وذلك ضمن برنامج خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز لتفطير الصائمين في عدد من الدول، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ومعالي وزير الشؤون الدينية الباكستاني مفتي عبدالشكور، والملحق الديني المكلَّف عبدالمجيد مشعان العتيبي، والملاحق ومديري المكاتب بالسفارة، وأستاذة وطلاب المدرسة السعودية في إسلام آباد،وعدد كبير من الباكستانيين.ويستمر المشروع في باكستان طيلة أيام شهر رمضان المبارك لمشاركة الشعب الباكستاني فرحة الإفطار،الذي يستفيد منه جميع شرائح المجتمع.من جانبه،رفع معالي وزير الشؤون الدينية الباكستاني مفتي عبدالشكور،الشكرَ لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود،وسموِّ وليِّ عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على إقامة هذا المشروع الخيّر في هذا الشهر المبارك، مثمنًا الدور البارز الذي تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية في تنفيذ البرامج الرمضانية والدعوية لنشر منهح الوسيطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف.// انتهى //22:23ت م0215

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