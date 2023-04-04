السعودية اليوم / مساعد المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي رئيسَ صندوق الإيمان لتنمية الثقافة الروحية في قيرغيزستان



الرياض 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، بمقر المركز في الرياض أمس، رئيسَ صندوق الإيمان لتنمية الثقافة الروحية بالجمهورية القيرغيزية ذكر الله محمد.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء- أوجه التعاون فيما يتصل بالشؤون الإنسانية والإغاثية، ومناقشة عدد من المبادرات بهذا الخصوص.

ونوَّه ذكر الله محمد بالدور الإنساني الفاعل والمؤثر للمملكة العربية

// انتهى //

22:18ت م

0213



الرياض 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسالتقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، بمقر المركز في الرياض أمس، رئيسَ صندوق الإيمان لتنمية الثقافة الروحية بالجمهورية القيرغيزية ذكر الله محمد.وبحث الجانبان - خلال اللقاء- أوجه التعاون فيما يتصل بالشؤون الإنسانية والإغاثية، ومناقشة عدد من المبادرات بهذا الخصوص.ونوَّه ذكر الله محمد بالدور الإنساني الفاعل والمؤثر للمملكة العربية السعودية على الصعيد الدولي، مشيدًا بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.// انتهى //22:18ت م0213

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